الأنبا باخوميوس يرأس صلوات جنازة كاهن كنيسة الهوكارية

جدة - نرمين السيد - أقيمت أمس صلوات تجنيز القمص يحنس كاما زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية بوادى النطرون وكنيسة الشهيد مارجرجس بسوسنة الوادى، وادى النطرون التابعتين لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالهوكارية.





صلى صلوات التجنيز إلى جانب الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة، ووفود رهبانية من أديرة وادى النطرون.

وتوفى القمص يحنس كاما اليوم عن عمر قارب ٥٧ سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من ٢٥ سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثاني.