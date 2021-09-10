الأنبا باخوميوس يرأس صلوات جنازة كاهن كنيسة الهوكارية

صلى صلوات التجنيز إلى جانب الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحى لدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالي، ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة، ووفود رهبانية من أديرة وادى النطرون.
وتوفى القمص يحنس كاما اليوم عن عمر قارب ٥٧ سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من ٢٥ سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثاني.
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