متابعة الرئيس السيسى لمشروعات العاصمة الإدارية يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "بنية تحتية حديثة لاستضافة البطولات العالمية.. الرئيس يطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية والمحاور الجديدة" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، واللواء عبدالناصر رضا مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والمهندس حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة أبناء علام، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، والسيدة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تابع سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة منشآت القيادة الاستراتيجية، فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، خصوصا الجدارية الكبرى بالمدينة، التى ستعكس الشعار والمبادئ الأوليمبية وتاريخ مصر الرياضى وفق منظور فنى رفيع وراقى المستوى، والتى تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريت على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين.

ووجه الرئيس بالاهتمام بإتمام المنشآت فى المدينة الأوليمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية، بما يجعلها صرحا رياضيا متكامل الأركان والخدمات، ومن ثم يعزز من قيمة مصر فى مجال النشاط الرياضى، من خلال امتلاك القدرات والبنية التحتية اللازمة لاستضافة كبريات البطولات العالمية فى مختلف الألعاب.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك تطوير الطريق الساحلى من وادى النطرون إلى مطار العلمين امتدادا إلى محافظة مطروح، وكذا تطوير طريق القاهرة- الإسماعيلية الزراعى، بالإضافة إلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس، كذلك مستجدات العمل فى مجمع الورش الحرفية فى مدينة الأمل، واستعرض الاجتماع جهود رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم، واطلع الرئيس السيسى على تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الإنشائية الأخرى على مستوى الجمهورية، مثل تطوير مطار العلمين الدولى، بالإضافة إلى محطة النقل والحافلات الدولية على تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، فضلا عن سير العمل بمشروع إسكان «أهالينا 5»، ومستجدات العمل فى مدينة الجلالة، خصوصا منطقة الأبراج.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات الاتصالات بالعاصمة الإدارية" أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الاهتمام الذى توليه الحكومة للمشروعات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تعد إحدى آليات تطوير العمل الحكومى والارتقاء بأساليبه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة بما ينعكس على صالح الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الإتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم القوات المسلحة، والمهندس عادل حامد، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ومسئولى عدد من الجهات.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا حول الموقف التنفيذى للترتيبات الخاصة بنقل الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول ما تحقق فى إطار الربط الخارجى مع السنترالات المغذية للحى الحكومى، التى تسير بمعدلات جيدة، وأعمال المرافق والبنية التحتية فى مجال الإتصالات، وأعمال تركيب مكونات السنترالات والأجهزة وغرف الاتصالات، وسير العمل نحو تنفيذ تجربة البرج التشاركى، الذى يقدم الخدمات على نحو تشاركى لجميع مقدمى خدمات المحمول فى نطاق العاصمة الإدارية خارج الحى الحكومى.

وفيما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، أوضح الوزير أنه تم الحصر والتدقيق لعدد 893 تطبيقا من 40 جهة، وجار العمل على محاكاة نقل تطبيقات عدة جهات حكومية وتهجير البيانات لتطبيق التوثيق، كما أنه يتم إعداد خطة لتهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "المالية: صرف المستحقات المتأخرة للمستفيدين بمبادرة السداد الفورى نهاية الشهر".

قال الدكتور محمد معيط، وزير المـالـيـة، إنـه سيتم فـى يـومـى 30 سبتمبر الجارى، و28 اكتوبر المقبل، صـرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021.

وأوضح معيط أمس أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المـبـادرة، وصندوق تنمية الـصـادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات، من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.

وأشار أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الـشـركـات المـصـدرة إذ تلقت المبادرة طلبات من 1.650 شركة مـصـدرة، تـرغـب فـى الانضمام إليها، لتوفير السيولة النقدية التى تمكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع فى أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حـرص مجتمع الأعـمـال عـلـى الاسـتـفـادة من مـبـادرات الـحـكـومـة الـداعـمـة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتناولت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "هزيمة كبرى لـ«إخوان» المغرب فى الانتخابات البرلمانية"، قالت إنه بعد 10 أعوام فى رئاسة الحكومة، تعرض حزب العدالة والتنمية الإسلامى، الجناح السياسى للإخوان فى المغرب، لهزيمة قاسية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت، أمس الأول، وتراجعت حصته من 125 مقعدا برلمانيا إلى 12 مقعدا، بعد فرز 96% من أصوات الناخبين، فيما حل فى المركز الأول حزب التجمع الوطنى للأحرار الليبرالى، بحصوله على 97 مقعدا، بما يتيح له تشكيل الحكومة مع ائتلاف من الأحزاب الفائزة.

فيما قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "شكرى: الاتفاق حول السد الاثيوبى يجنبنا مشهدا معقدا "، أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، ثوابت الموقف التفاوضى لمصر والسودان بشأن السد الإثيوبى، مشددا على أن الحل يكمن فى اتفاق ملزم وعادل يصون حق أثيوبيا فى التنمية الذى نحترمه ونقدره ولكن لا يأتى بأى شكل من الأشكال خصما من حقوق مصر والسودان المائية فى نهر النيل.

وشدد شكرى، فى كلمة أمام الاجتماع الوزارى العربى 156، «نقلتها وزارة الخارجية المصرية»، والتى تطرق خلالها إلى عدد من المفات والقضايا التى كان بينها ملف السد الإثيوبى والأوضاع فى سوريا وليبيا وتونس ولبنان، على أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقا قانونيا ملزما سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب فى الذهاب إليه.

وتطرق وزير الخارجية سامح شكرى إلى الأوضاع فى المنطقة العربية قائلا: «لقد أفضت التدخلات السافرة فى محيطنا العربى إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهى».

وتابع: «إننا فى مصر نرحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية فى المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف».

وقال شكرى: إن مصر تعمل «بصدق مع باقى الدول الشقيقة على أن نضع مرحلة وراءنا لنخطو جميعا إلى مرحلة جديدة عنونها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها».