/649496/أوقاف-البحيرة-قيمة-الاحترام-عنوان-خطبه-الجمعه-اليوم
أكد الدكتور محمد ابو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة ، أن خطبة الجمعة اليوم تناقش موضوع "قيمة الاحترام" ويرصد دوت الخليج خطبة الجمعة اليوم
وأشاد وكيل الوزارة بحسن استيعاب خطباء المساجد بالظروف التي تمر بها البلاد، وقدرتهم على توصيل المعنى والمفهوم للمصليين، محذرًا من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
وأضاف وكيل الوزارة ان خطبة الجمعة اليوم بعنوان"قيمة الاحترام " وتدور احدث الخطبة حول ثلاث عناصر العنصر الاول: دعوةُ الإسلامِ للأخلاقِ الحسنةِ - العنصر الثاني :المقصودُ بقيمةِ الاحترامِ - العنصر الثالث :صورُ الاحترام.
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