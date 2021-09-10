القوى العاملة تنفى الاتصال بالمواطنين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - نفت وزارة القوى العاملة ما تردد بشأن الاتصال بالمواطنين أو إرسال رسائل نصية من خلال أرقام هواتف محمولة لجمع بياناتهم أو تسجيلها للحصول على منحة للعمالة غير المنتظمة.





وأكدت الوزارة فى بيان اليوم الجمعة، أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى من هنا.

وشدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفقا لبيان صحفى، على أن الدولة المصرية قدمت دعماً غير مسبوقاً للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية بالوزارة لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس "كورونا".

وحذرت من جديد من بعض أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة، باسم الوزارة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعى، ومن خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بهدف جمع بياناتهم والنصب عليهم.

وتقوم الوزارة حاليًا، بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع فى مواقع عملهم بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.