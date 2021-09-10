فيديو.. لقاءات مهمة لوزير الأوقاف فى القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد -

والتقى جمعة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى، ورئيس الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية وعددًا من كبار الشخصيات الدولية، ووكيل مجلس الشيوخ بمنزل السفير المصرى فى فيينا.

وأظهر مقطع فيديو، أعدته وزارة الأوقاف، إبراز نشرة التاسعة مساء، على التلفزيون المصرى، زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى فيينا ومشاركتة فى القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.