التنمية المحلية: مصر ستوفر الملايين من منظومة المخلفات الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن تطبيق منظومة المخلفات الجديدة والتى تم العمل عليها منذ 2019، ستحقق العديد من العوائد الاقتصادية والصحية والبيئية الهامة، لمصر، وهو ما سينعكس بالنفع على المواطن المصرى.





وقال قاسم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن المنظومة الجديدة ستوفر الملايين من تكاليف استيراد الوقود، عبر إنتاج وقود RDF، من خلال عمليات تدوير المخلفات، وهو ما سيكون له أثر بيئى إيجابى أيضا، فضلا عن إنتاج الأسمدة المحسنة من خلال عملية التدوير.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الجديدة لها بعد بيئى مهم، حيث تسهم فى إعادة الوجه الحضارى للدولة المصرية، كما ستسهم عملية الدفن الصحى الآمن فى إنهاء عمليات حرق القمامة والتى كانت تؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطن.

وشدد متحدث التنمية المحلية، على أن منظومة المخلفات الجديدة تحظى باهتمام القيادة السياسية التى لا تدخر جهدا فى دعم هذه المنظومة حيث تم ضخ 12 مليار جنيه لتنفيذ البرامج الثلاثة "البنية التحتية، عقود التشغيل، والتطوير المؤسسى" وذلك من أجل الحصول على رضا المواطنين وإعادة النسق الحضارى للقاهرة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة على رأس أولويات تحقيق التنمية المستدامة لأنها تهتم بتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، ونظام صحى آمن.

وأضاف، أن الوزارة بدأت بتنفيذ المنظومة الجديدة فى جميع محافظات الدولة المصرية منذ 2019/ 2020، عبر ثلاثة برامج تشمل البنية التحتية، وعقود التشغيل والجمع السكنى ونظافة الشوارع والميادين والمحاور، وإدارة المحطات الوسيطة، مؤكدا أنه تم البدء بالقاهرة ثم سيتم الانتقال إلى محافظات المرحلة الأولى وهى بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية ثم المنوفية وباقى المحافظات تباعا.

وأوضح قاسم أن المنظومة الجديدة ستسهم أيضا فى تعظيم أصول الدولة المصرية، حيث قامت بتأجير 70 معدة لشركة "ارتقاء" المسؤولة عن المنطقة الغربية بالقاهرة، كما تم تأجير حوالى 78 سيارة ومعدة لشركة "إنفيروماستر" المسؤولة عن المنطقة الشرقية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل نحو 30 ألفا من العمالة المدربة فى المنظومة الجديدة.

وطالب متحدث التنمية المحلية المواطنين، بأن يكونوا إيجابيين ولديهم الوعى الكافى من أجل إنجاح هذه المنظومة، والمساهمة فى إنجاحها عبر المتابعة وتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر الوسائل العديدة التى أتاحتها الحكومة مثل مبادرة "صوتك مسموع" فى حال رصد أى خلل بالمنظومة الجديدة.