وزير القوى العاملة ينعى محمود العربى: فقدنا أحد رموز الصناعة الوطنية

وأوضح بيان صحفى، أن الفقيد شغل العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد الوزير، أن الراحل محمود العربى، كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحازاً لهم، رجلا وطنيا من طراز فريد، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين فاعلًا للخير بكل إخلاص، وكانت إسهاماته فى العمل الأهلى واضحة على الجميع، فأقام أكبر مستشفى فى قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعى، فضلا عن العديد من المشروعات الكبرى التى كان لها مردود اجتماعى كبير على المواطنين.
وإذ ينعى الوزير، رجل الأعمال الراحل، فإنه يدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ.
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