اللليلة..محمد منير يتألق في الإسكندرية بحفل غنائي جديد

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دوت الخليج يرصد حفل منير بالاسكندرية

ويقدم محمد منير خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية والتي يرغب بها الجمهور من بينهم: “علي صوتك بالغنا، يا طير يا طاير، من أول لمسة، يونس..وغيرها”.

منير يسحر الجمهور على مسرح المنارة بالساحل الشمالي

تألق النجم الكبير محمد منير، خلال فقرته الغنائية بحفله بالمسرح الرومانى فى الساحل الشمالى ، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيات الكينج التي أشعلت المسرح، حيث استهل أولى أغنياته بـ"هيلا هيلا" التى رددها معه الجمهور خلال الحفل.

واندمج الجمهور مع باقة من أفضل أغنيات الكينج محمد منير، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من أداء محمد منير على المسرح الروماني بالساحل الشمالى، حيث لم يكف الجمهور عن التشجيع والرقص منذ بداية فقرته وغنى ما يقرب من 10 أغاني، والتى يحفظها الجمهور ورددها معه مثل "الليلة ياسمرا" و"حبيبي لون الشيكولاتة" و"قلبى مساكن شعبية" و"هيلا هيلا" و"أحمر شفايف".

أخر أعمال الفنان محمد منير

وطرح الكينج محمد منير منذ أيام فيديو كليب لأغنية أنا رايق وحقق حتى الآن ما يقرب من نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعد الأغنية ثالث الإنتاجات التي قدمها منير، ضمن أخر ألبوماته "باب الجمال"، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية الباقي من الصحاب

وأعرب محمد منير عن نجاحه بأغنية الجديدة "الباقي من الصحاب" مشيرا إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول الذي صرح بأنها تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وحققت ردود أفعال قوية بين جمهور ومحبي منير.