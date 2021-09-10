"تريند".. رنا سماحة تثير الجدل بحقيقة انفصالها عن سامر أبو طالب

لازالت المطربة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب يثيران الجدل حول حقيقة انفصالهما، ولا زال الجمهور في حيرة من تصريحاتهم المتضاربة، فتارة تمنتنع سماحة عن الحديث وتارة تفاجأ الجمهور بتصريحات غير متوقعة.

دوت الخليج

انفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب

أصدرت رنا سماحة بيان مساء أمس الأربعاء لتعيد إثارة الجدل حول انفصالها من جديد، قالت فيه: “تهيب الفنانة رنا سماحة بالإعلاميين والقنوات الفضائية والبرامج تحرّي الدقة في أي أخبار تناقش حياتها الخاصة ، وتؤكد أن ما يتم نشره على لسانها من أخبار عن إنفصالها عن زوجها رسمياً هو شيء عارٍ تماما من الصحة ولم تصرح بأي شيء حول هذا الموضوع ، فهي لا تزال زوجة الملحن سامر أبو طالب رسمياً حتى هذه اللحظة ولا صحة لأي اشاعات يتم تداولها من تصريحات منسوبة لها “.

وأضافت سماحة: “وتطالب الصحافة والاعلام بالتركيز والدعم لحالة الإنتعاش الفنية التي تعيشها رنا هذه الفترة من حفلات ولقاءات واغاني خاصة دون الدخول في تفاصيل شخصية لم تحدث بشكل رسمي حتى الان”.

إقرأ أيضا: رنا سماحة تزيد حيرة الجمهور بشأن انفصالها عن سامر أبو طالب

رنا سماحة تكشف عن عمل غنائي جديد

وكشف البيان الصادر عن الفنانة رنا سماحة عن استعدادها لطرح عمل غنائي جديد صممته خصيصا لأجل ابنها “مالك”، اتت بعنوان “"حبيب مامي" ومن المقرر إصدارها خلال الأيام المقبلة، فجاء في البيان: “كما تعلن أنها في انتظار مولودها الأول والتي قامت بعمل أغنية خاصة له ولكل طفل وهي بعنوان "حبيب مامي" والتي ستصدر خلال أيام وتوجه الشكر لكل الإعلاميين المحترمين الداعمين لها ولمشوارها الفني ويتحرون الدقة ويساندوها في اعمالها الفنية وحفلاتها والتي كانت اخرها حفلة ساقية الصاوي أمس”.

إقرأ أيضا: رغم حملها..رنا سماحة تحيي حفلا غنائيا اليوم بساقية الصاوي

رنا سماحة تعلن اسم مولودها

الجدير بالذكر، أنه بدأت رنا سماحة في الظهور على مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل بعدما نشرت فيديو لها عبر موقع انستجرام، كاشفة عن حملها بابنتها الأولى من زوجها الملحن سامر أبو طالب، فقالت: “احساس كبير .. شعور خطير ..بحاجه جامده بتربطنا”.

وبعدها بقترة ليست بالطويلة كشفت أن مولودها ولد ومن المقرر أن تسميه “مالك”، لشدة حبها لهذا الإسم.