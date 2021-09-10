دنيا سمير غانم لرامي رضوان بيوم ميلاده: «يارب دعوات ماما وبابا تبقى نصيبك»

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حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الإحتفال بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، مخلدة ذكرى من ذكريات والدها سمير غانم ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وهي اصطحابهم الدائم بالدعوات لزوجها.

دوت الخليج يرصد رسالة دنيا سمير غانم لرامي رضواني في عيد ميلاده

دنيا سمير غانم تهنأ رامي رضوان بعيد ميلاده

نشرت دنيا سمير غانم صورة لزوجها رامي رضوان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهت “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وإنت طيب وناجح.. وربنا يحفظك ويخليك لينا.. ويارب دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلًا تستاهلها”.

رامي رضوان يغازل دنيا سمير غانم في عيد مولده

ورد عليها رامي رضوان برسالة رومانسية، فقال: “ربنا يخليكي لي حبيبتي.. وننجح مع بعض.. ويقدرني أسعدك انت وكايلا طول العمر.. ويجعل حبايبي في الجنة مبسوطين ومتهنيين ومطمئنين عليكم”.

دنيا سمير غانم تتذكر والديها بصورة شبابية

وكانت قد أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن اشتياقها لوالديها النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وتوجهت بالدعاء لهما، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، اذ نشرت صورة شبابية لوالديها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "وحشتوني أوي يحبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعف عنهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة".

وفاة دلال عبد العزيز

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، رحلت عن عالمنا، بعد رحلة طويلة مع المرض عقب إصابتها بفيروس كورونا في شهر رمضان الماضي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة، واللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات المقربات من «دلال» حرصن على حضور غسلها وتكفينها، منهن شمس البارودي، وسهير البابلي، وميرفت أمين، والتي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

كما توافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانات إلهام شاهين، ونبيلة عبيد، وهنادي مهنا، بجانب الإعلامية هالة سرحان، والمنتج أحمد السبكي، والفنان أشرف عبدالباقي، والمغني الشعبي محمود الليثي.

رحيل سمير غانم

بينما رحل الفنان سمير غانم، توفي الفنان سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما. وذلك إثر معانته من خلل فى وظائف الكلى، وأدى لوعكة صحية.