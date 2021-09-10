الأرصاد: طقس حار على الوجه البحري وشمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، انخفاضا بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.