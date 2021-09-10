انطلاق مبادرة كلنا واحد لتوفير الأدوات المدرسية بسعر مخفض

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى (2021/2022) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.
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