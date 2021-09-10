وزير الإنتاج الحربى: نسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع

كرم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور وحيد غريب العميد السابق للأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، وذلك فى حفل عقدته الوزارة بمقر الأكاديمية بالسلام، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة.

وقام الوزير "مرسي" بتسليم عميد الأكاديمية السابق درع الإنتاج الحربي، متوجهاً له بالشكر على ما قدمه من جهوده مثمرة للارتقاء بالعملية التعليمية فى الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وذلك خلال فترة توليه عمادة الأكاديمية منذ بداية الدراسة بها عام (2015/2016)، متمنياً له دوام التوفيق والسداد فى مسيرته الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتهنئة الأستاذ الدكتور فوزى إبراهيم عميد الأكاديمية الجديد بتولى هذا المنصب، معرباً عن تمنياته له أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة المزيد من الخطوات الناجحة التى تحقق لها هدفها فى أن تكون صرحاً على أعلى مستوى من الكفاءة بمختلف المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والكهربائية والميكانيكية)، مؤكداً على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتطوير منظومة التعليم العالى والفنى بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة فى نهضة الوطن.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى بإسم الوزارة محمد عيد بكر أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تتميز بالعديد من المميزات حيث تحرص دائماً على أن تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من أساتذة الهندسة ومعيدين على أعلى مستوى، ويحصل طلبة الأكاديمية على فرصة التدريب العملى فى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى منذ العام الأول لإلتحاقهم بالدراسة ليواكب الخريج متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية فى مختلف المجالات التى يحتاجونها، فضلاً عن وجود معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن عميد الأكاديمية الحالى أ.د. فوزى إبراهيم قد تخرج من الفنية العسكرية عام 1977 وعُيّن معيداً بها عام 1981 وتدرج حتى منصب نائب عميد الكلية الفنية وأحيل للمعاش عام 2007 ثم عمل فى جامعة مصر الدولية حتى تم تكلفيه بمنصب عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة فى أغسطس 2021.