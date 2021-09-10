وزيرة البيئة: مصر سعت لزيادة الوعى العالمى بقضية التكيف

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية المبادرة التى أطلقها المركز العالمى للتكيف (GCA) وبنك التنمية الإفريقى لتطوير، وتنفيذ برنامج تعجيل التكيف فى إفريقيا (AAAP)، من خلال رفع مستوى الرؤية السياسية للتكيف والتركيز على الحلول الملموسة، ويساهم البرنامج فى دعم ما تسعى إليه مصر بشأن الاهتمام والنظر إلى الظروف الخاصة بإفريقيا.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى للمركز العالمى للتكيف حول برنامج تعجيل حلول التكيف نحو مؤتمر الأطراف السادس والعشرون، من خلال كلمة مسجلة، إذ أوضحت فؤاد خلال كلمتها أن برنامج تعجيل التكيف فى إفريقيا (AAAP) يتكون من عدة مبادرات هى (التقنيات الرقمية الذكية مناخيًا للزراعة والأمن الغذائى، زيادة مرونة البنية التحتية، تمكين الشباب من خلال الوظائف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى المبادرات المالية المبتكرة لإفريقيا).

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر أخذت على عاتقها مسؤولية لفت الانتباه العالمى إلى احتياجات وفجوات التكيف فى إفريقيا منذ مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية المناخ COP21 فى باريس 2015 عندما أُطلقت مبادرة التكيف الإفريقية التى تهدف إلى تقديم الدعم للدول الإفريقية لتعزيز إجراءات التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار التى تلحق بالدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن التكيف يعتبر الأولوية الرئيسية بالنسبة للدول الإفريقية، نظرًا للتأثيرات السلبية الكبيرة لتغير المناخ على القارة وانخفاض القدرة على التكيف، والنقص الحاد فى التمويل المخصص للتكيف مقارنة بالتخفيف، لذا فمن الضرورى زيادة تمويل التكيف، خصوصًا فى ظل ازدياد التحديات التى تواجهها إفريقيا بعد جائحة كورونا، ما يتطلب تقديم المجتمع العالمى يد العون للدول الإفريقية لرفع هذه الأعباء عن كاهل إفريقيا.

ولفتت إلى أن مصر سعت بصفتها رئيسًا مشاركًا لتحالف التكيف مع المملكة المتحدة إلى زيادة الوعى العالمى بقضية التكيف وتعزيز الطموح العالمى بشأن التكيف ليس فقط للمضى قدمًا نحو مؤتمر الأطراف COP26 فى جلاسكو ولكن أيضًا من خلال مؤتمر الأطراف COP27، مؤكدةً على أن الطموح المناخى يشمل تعزيز العمل بشأن التخفيف والتكيف (بما فى ذلك الهدف العالمى للتكيف) ووسائل التنفيذ وتمويل المناخ، والوفاء بالتعهدات بالتعبئة المشتركة لتمويل المناخ بنحو 100 مليار دولار أمريكى سنويًا تُقدمها الدول المتقدمة إلى الدول النامية، والإجراءات اللازمة التى يجب أن تتخذها الدول المتقدمة لمعالجة هذه الفجوة فى تمويل المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا على صعيد العمل المناخى الوطنى، سواء فيما يتعلق بالتشريع، أو فى الهيكل المؤسسى من خلال المجلس الوطنى لتغير المناخ الذى يترأسه الدكتور رئيس مجلس الوزراء، كما تم البدء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطة الوطنية للتكيف وعقب الإنتهاء من إعداد الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير فى مراجعة تقرير المساهمات المحددة وطنيًا والمقدم فى 2017.