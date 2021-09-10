صور.. أهالى أشمون يستعدون لصلاة الجنازة على جثمان محمود العربى

جدة - نرمين السيد - ونعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملون بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربى، أحد رموز الصناعة والتجارة المصرية الذين تركوا بصمة بارزة فى السوق المصرية، صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة العربى، والذى وافته المنية، أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ 89 عامًا، ويتقدمون بأحر التعازى إلى العائلة الكريمة.

وأوضح بيان صحفى، أن الفقيد شغل العديد من المناصب آخرها رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد الوزير، أن الراحل محمود العربى، كان رائدًا من رواد الصناعة والتجارية الوطنية، وفيا محبًا لوطنه، أسهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، وكان دائما داعماً لحقوق العمال ومنحازاً لهم، رجلا وطنيا من طراز فريد، وقف دائما بجانب الفقراء والمحتاجين فاعلًا للخير بكل إخلاص، وكانت إسهاماته فى العمل الأهلى واضحة على الجميع، فأقام أكبر مستشفى فى قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعى، فضلا عن العديد من المشروعات الكبرى التى كان لها مردود اجتماعى كبير على المواطنين.