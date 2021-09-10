صور.. هطول أمطار مفاجئة على الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد بريقع، المتحدث الرسم باسم ميناء الإسكندرية، انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن دون تأثير للأمطار. كانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت وجود فرص سقوط أمطار متقطعة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم – مطروح – العلمين"، قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة "30% تقريبًا".

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