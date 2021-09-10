الأنبا بسنتى يحتفل بعيد العريان بديره فى المعصرة

جدة - نرمين السيد - وصلى الأنبا بيسنتى، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، صلوات العشية بكنيسة الدير الأثرية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والشعب المتواجد بالدير. وفى ختام العشية طَيَّب رفات القديس الأنبا برسوم العريان بالمزار الخاص به والمتواجد بذات الكنيسة.

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