خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق.. صور

خرج قبل قليل، قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات.

وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية.