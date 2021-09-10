خروج قطار "الإسماعيلية - الإسكندرية" عن القضبان قبل مدينة الزقازيق.. صور

خرج قبل قليل، قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من نائبه بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار، دون وقوع إصابات.
وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية.
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