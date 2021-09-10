/649508/الآلاف-يودعون-الراحل-محمود-العربي-من-مسقط-رأسه-بالمنوفية-صور

شهد مسجد العربي بقرية ابو رقبة بأشمون المنوفية تواجد العديد من المصليين لتشييع جثمان الفقيد الراحل محمود العربي والذي وافقته المنيه عصر أمس الخميس في.

ويودع الآلاف شهبندر التجار في مشهد مهيب عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بمسقط رأس الراحل الحاج محمود العربي والذي وافته المنيه عصر الخميس ليرحل تاركا خلفه مسيرة كبيرة في إدارة الأعمال.

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وأكدت المجموعه علي أنه الراحل كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذيستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

وفاة الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار

جنازة الراحل الحاج محمود العربي

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.

إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"