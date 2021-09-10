/649500/مستجدات-الحالة-الصحية-لـ-حودة-بندق-بعد-نقله-إلى-المستشفى

تعرض مطرب المهرجانات محمود محمد، الشهير إعلاميًا باسم «حودة بندق»، لحادث مأسوي انقلب له السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، وزاد بحث الجمهور ومحبي الفنان لمعرفة أخر تطورات حالته الصحية الأمر الذي جعل اسمه يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير.

دوت الخليج

تفاصيل حادث حودة بندق

توجه الفنانة حودة بندق مساء أمس الخميس إلى مدينة بنها لإحياء إحدى حفلاته الغنائية هناك، بصحبة رجل أعماله أحمد الطحاوي وأثناء سيرهم في الطريق بسيارته، سقط صندوق من أعلى مقطورة تسير أمامهم مما تسبب إلى انقلاب سيارتهم، وعلى الفور نقل حودة بندق برفقة الطحاوي إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

تطوارت الحالة الصحية لـ حودة بندق

وفي التقارير الأولى التي أصدرتها المستشفى تبين أن حودة بندق يعاني من كسور وجروح بليغة وكدمان متفرقة في جميع أنحاء جسمه، كما كشف مصدر مقرب للفنان في إحدى التصريحات الصحفية بأن حودة بندق أصيب بجرح قطعي فوق العين، وأخر في الخد، كما كان الزجاج يملأ يديه ولكن بفضل الإسعافات الأولية تم السيطرة على الحادثـ،، كما كشف صديقه أبو ليل عن خروجه من المستشفى سالما على رجله مشيرا إلى أن سيارته تحطمت تماما.

إقرأ أيضا: نقل مطرب المهرجانات حودة بندق للمشفى بعد تعرضه لحادث سير مميت..«صور»

نجوم الوسط الفني يطالبون الدعاء لحودة بندق

وحرص كلا من المطرب السادات ومطرب المهرجان حمو بيكا ومريم نعوم على نشر صور حودة بندق من داخل الحادث مطالبين الجمهور ومحبي بندق بالدعاء له لانه في حاجة ماسة للدعاء خلال تلك الفترة.

وكان قد كتب السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلًا: "إن شاء الله هتكون أحسن ياريت كلنا ندعي لحودة بندق، أحمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة".

إقرأ أيضا: بلاغ للنائب العام ضد مطربي المهرجانات .. أبرزهم «محمد رمضان وحسن شاكوش وصافيناز»

معلومات حول حودة بندق

ظهر حودة بندق لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل “الزوجة الرابعة” الذي خاض بطولته الفنان مصطفى شعبان في إحدى المسابقات الرمضانية، اذ لعب به دور منعم ابن مصطفى شعبان خلال أحداث العمل وظهر من خلاله كطفل يمتلك موهبة الغناء، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزهم فيلم الكنز.

حودة بندق يتألق بتتر فيلم 30 مارس

وكان قد طرح بندق قبل الحادث بيوم عمل غنائي جديد بعنوان «طريقي خوف» ضمن فيلم «30 مارس» الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد، ويتعاون بها حودة بندق مع كلا من نعوم، وهي من كلمات الجوكر، وتوزيع عمرو الخضري.