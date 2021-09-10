حتى الأن.. حصيلة إصابات قطار الإسماعيلية - الإسكندرية

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أصفر حادث خروج قطار عن القضبان عن إصابة 4 اشخاص حتى الآن، ومن المرجح ان يكون السبب اعمال الصيانة والتطوير التي تتم في المنطقة.

حصيلة إصابات قطار الإسماعيلية - الإسكندرية

هذا وخرج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570 عن القبضان، وذلك قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

خروج قطار الإسماعيلية - الإسكندرية عن القضبان قبل مدينة الزقازيق

حيث خرجت 4 عربيات في مؤخرة القطار، وهى العربيات المكيفة بالقطار.

جيدر بالذكر مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بخروج قطار "الإسماعيلية- الإسكندرية"، رقم 570، عن القبضان، قبل دخوله محطة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وخرج القطار من محطة الإسماعيلية، في الساعة 8:45 صباحًا، وهو قطار سريع في طريقة إلي الإسكندرية.

هذا وأمر «السيد المستشار النائب العام» بإحالة ثلاثة متهمِينَ محبوسينَ إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكابهم جريمة خطف طفل بالإكراه (بالمحلة الكبرى)، حيث داهموا الحانوت محلّ تواجده واقتادوه داخل سيارة عنوةً إلى عقار احتجزوه به.

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وصاحَبَ ذلك مطالبتُهم فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحينِ نارييّنِ مششخنين وذخائر ممّا لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاءً لجريمتهم.