«The Matrix» يعود من جديد..تعرف على الملامح الأولى للموسم الرابع ماتريكس

/649507/The-Matrix-يعود-من-جديدتعرف-على-الملامح-الأولى-للموسم-الرابع-ماتريكس

ترقب عدد كبير من الجمهور استكمال سلسلة أفلام الأكشن والخيال العملي «The Matrix» الذي يخوض بطولته النجم العالمي كيانو ريفز، اذ أن كان أخر إصدار له منذ مايقرب من 19 عاما، ورغم ذلك لازال الفيلم يتمتع بشعبية كبيرة بين الجمهور.

دوت الخليج

طرح البرومو الدعائي لفيلم The Matrix

وفاجأت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام «The Matrix» بطرح التريلر الرسمي للعمل والذي يكشف عن بعض التفاصيل أهمها ظهور النجم كيانو ريفز بطل بطل سلسلة أفلام الماتريكس بملامح بدت عليه التقدم في العمر بجانب عدد كبير من نفس أبطال المواسم القديمة.

ملامح الإعلان الدعائي لفيلم The Matrix الموسم الرابع وشهد الإعلان الدعائي لفيلم « 4 The Matrix» لم شمل نيو وترينتي لكنهما لا يتذكران قصة حبهما التي شهدت عليها الأجزاء الثلاثة السابقة، ومن المقرر أن يتعرض كيانو ريفز في الفيلم لحالة من عدم الإدراك للزمان والمكان، ويحاول نيل هاريس مساعدته، لتذكر حقيقته وما تعرض له في المصفوفة، وحيرته المشهيرة ما بين تناول حبة الدواء الزرقاء والحمراء ومصيره بعدها. كما يظهر كيانو ريفز أو نيو خلال أحداث العمل أكثر قوة ويمتلك قدرات خارقة كما اخترعوا له سيارة جديدة تماما. إقرأ أيضا: كواليس تصوير مسلسل «La Casa De Papel» الموسم الخامس..«صور»

موعد عرض فيلم «The Matrix» الموسم الرابع

ويعرض فيلم «The Matrix» في موسم الكريسماس على منصة HBO MAX، كما من المقرر طرحه في جميع السينمات العالمية في نفس اليوم يوم 22 من ديسمبر المقبل.

إقرأ أيضا: «شبهه الجمهور بفيلم Me Before You»..أبرز الملاحظات على برومو «عروستي»

أبطال فيلم «4 The Matrix»

فيلم «4 The Matrix» من بطولة النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

جوائز حصدتها سلسلة «The Matrix»

الجدير بالذكر أنه حصدت سلسلة أفلام «The Matrix» على العديد من الجوائز العالمية، أهمهما جائزة أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، فضلا عن جائزة Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمي، بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.