/649509/تفاصيل-أزمة-شيرين-رضا-وحقيقة-تجاهلها-تهنئة-ابنتها-نور

تعرضت الفنانة شيرين رضا والفنان عمرو دياب لمودة انتقادات عريمة تتخللها العديد من الشائعات، بعدما امتنع الثنائي عن تهنأة ابنتهما نور بخطبتها عبر موقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يظن أنهما غير راضيين عن تلك الخطوبة

دوت الخليج

بداية أزمة شيرين رضا مع ابنتها نور

بدأت أزمة شيرين رضا منذ أن أعلنت ابنتها نور عمرو دياب عن طلب حبيبها الزواج منها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرا”، مشيرة إلى أنها تفجأت بهذا الحدث، ولكن برغم العديد من التهاني التي انهالت على منشور نور إلا أن الجمهور ترقب تعليق واحد فقط وهما والدتها شيرين رضا ووالدها عمرو دياب.

وبعد طول انتظار تسائل العديد من رواد السوشيال ميديا عن سبب تجاهلهما تهنأة ابنتها على هذا الحدث المهم في حياة جميع الأباء وهو رؤيت ابنتهما في عش الزوجية، رابطين الأمر بعدم رضاء الثنائي شيرين رضا وعمرو دياب عن هذه الخطوبة.

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شيرين رضا وخطبة ابنتها

قررت شيرين رضا في النهاية الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة الأمر للجمهور اذ ردت عن تجاهل تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها من خلال برنامج et بالعربي الذي قالت خلاله: “لم أبارك لها على السوشيال ميديا لأنها بنتي، أنا وهي بنتكلم كل يوم خمسين ألف مرة، فمش محتاجة يعني، وهناك أمور تكون خاصة بيننا يعني لما أشوف صورة حلوة ليها بعلق عليها، بس دي خطوبة هقول لها زي بقية الناس مبروك ما أنا عارفة”.

الجدير بالذكر أن شيرين رضا وعمرو دياب قليلن الإفصاح عن حياتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، وقليلن الإرتباط بالظهور الإعلامي بشكل عام.

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نور ابنة عمرو دياب الوحيدة من شيرين رضا

يشار إلى أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب والوحيدة من زوجته السابقة شيرين رضا، وسبق أن غنا لها أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة، وتعيش في إنجلترا وتهتم بالموسيقى وأيضا الأزياء، وتتحدث 3 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.