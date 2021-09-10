بخطة الدوائر الأمنية..المجموعة الافريقية تؤمن مباراة الأهلي والزمالك في سوبر اليد

/649510/بخطة-الدوائر-الأمنيةالمجموعة-الافريقية-تؤمن-مباراة-الأهلي-والزمالك-في-سوبر-اليد
يؤمن رجال الأمن اليوم الجمعة، مباراة السوبر الأفريقي لليد بين الأهلى والزمالك، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك وسط ترقب كبير من محبي القطبين.
المجموعة الافريقية تؤمن مباراة الأهلي والزمالك في سوبر اليد
ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية الفريقين طاقم الحكام التونسى المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
دوت الخليج
وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي. جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.
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