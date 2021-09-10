/649511/بسبب-هدف-محمد-صلاح تغريم-لاعبي-تشيلسي-مبلغ-25-ألف-جنيه-إسترليني

دوت الخليج

ويأتي ذلك بسبب ما فعله لاعيبة تشيليي في مباراتهم أمام ليفربول في بطولة الدوري، حيث أن الاتحاد الإنجليزي غرم تشيلسي بسبب المشاجرة التي اختلقها لاعبوه مع لاعبي فريق ليفربول، بعد الهدف الذي سجله محمد صلاح في تلك المباراة من ضربة جزاء، والتي انتهت بالتعادل الايجابي.

تغريم لاعبي تشيلسي مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني

لاعبو تشيلسي دخلو في مشاجرة مع لاعبي ليفربول، حيث قام إدواردو ميندي حارس مرمى البلوز بضرب الكرة تجاه جوردان هندرسون قائد الريدز، بعد تسجيل محمد صلاح للهدف من علامة الجزاء.