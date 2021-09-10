/649513/انطلاق-تصوير-مسلسل-أنا-وهي-لهنا-الزاهد-وأحمد-حاتم

يستعد كلا من الفنان أحمد حاتم بالتعاون مع الفنانة المتألقة هنا الزاهد لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلهم الجديد «أنا وهي» لطالما تألق سويا في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية استطعا من خلالها إبراز انسجامهم الفني معا بناءا على ما صرح به الجمهور في أعمالهم.

دوت الخليج يرصد انطلاق تصوير «أنا وهي»

مسلسل «أنا وهي» لأحمد حاتم وهنا الزاهد

وانطلق تصوير مسلسل «أنا وهي» من مساء أمس الخميس، من تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى، ومن المقرر طرح العمل على شاشات التليفزيون بمجرد أن تنتهي التحضيرات الازمة له.

أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد عروستي

من ناحية أخرى روج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي» الذي يشارك به مع الفنانة الشابة جميلة عوض، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”، وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

ويدور العمل حول إطار رومانسي يجمع بين أحمد حاتم وجميلة عوض، ويتعرضان خلال أحداث الفيلم لعديد من المواقف الكوميدية الساخرة، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

أخر أعمال هنا الزاهد

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، وشاركها في البطولة كلًا من محمد الكيلاني ومحمود عبدالمغني وأحمد سلطان ونجوم آخرين.

هذا وقد شاركت هنا في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «النمر»، بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.