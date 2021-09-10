النقاز يعود لتونس بعد اتفاقه مع الزمالك

توجه التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي السابق إلى بلاده بعدما أتم اتفاقه مع نادي الزمالك على العودة من جديد إلى صفوف القلعة البيضاء.

واتفق حمدي النقاز مع مسؤولي الزمالك على سفره إلى بلاده لجمع متعلقاته، على أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بصحبة زوجته وأولاده، استعدادا للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

وكان مسؤولو نادي الزمالك توصلوا لاتفاق مع حمدي النقاز لضمه لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

النقاز يعود لنادي الزمالك

وأنهى اللاعب اتفاقه مع مسؤولي القلعة البيضاء على كافة التفاصيل على أن يعلن مسؤولو الزمالك عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

دوت الخليج

ورحب الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعودة حمدي النقاز لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، موضحاً أن الفريق يحتاج لخدمات اللاعب التونسي، وسيكون إضافة قوية للفريق.