/649517/كارتيرون-يحدد-شرطه-لاستمرار-عمر-السعيد-مع-الزمالك
حدد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون شرطه لاستمرار عمر السعيد مهاجم الأبيض مع الفريق خلال الموسم المقبل ويتمثل الشرط في فشل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال الفترة الحالية.
دوت الخليج
ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.
كارتيرون يحدد شرطه لاستمرار عمر السعيد مع الزمالك
وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.
وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
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