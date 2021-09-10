فيديو.. نشاط مكثف لـ وزارة التضامن لتحقيق حياة كريمة للمصريين

جدة - نرمين السيد - كثفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال السنوات الماضية، من جهودها، وذلك فى إطار العمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، حسب توجيهات القياد السياسية.





وخلال الأسبوع الماضى وقعت وزارة التضامن الاجتماعى برتوكولات تعاون مع 12 جمعية شريكة بتمويل من برنامج "فرصة"، فى إطار إطلاق الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" التى أسسها برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الحياة" مصر. كما أطلقت نيفين القباج ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، فعاليات حملة الهلال الأحمر المصرى التوعوية الموسعة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرعك حياة لغيرك"، بالتعاون مع شركة فيزيتا وشركات راية وفياتريس واليكسير وحكمة ووايت وكارفور وIMCD، وذلك فى إطار الخدمات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرى نحو الإنسانية.

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