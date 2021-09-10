الزراعة تنفى استيراد لحوم مصابة بـ«جنون البقر»

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أى دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أية أوبئة أخرى.

وشددت الوزارة على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض، إذ يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أى شق حيوانى.

وأوضحت أن اللحوم تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضًا للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها فى مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.