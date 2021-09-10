انخفاض جديد فى الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وتشهد مصر الفترة الحالية انخفاضًا فى درجات الحرارة بعد أن كانت تصل لأكثر من 38 درجة نظرًا لاقتراب فصل الخريف.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 30 24
وادى النطرون 32 24
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 29 24
السلوم 30 23
سيوة 33 24
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 32 23
الإسماعيلية 32 24
السويس 31 25
العريش 31 22
رفح 31 23
رأس سدر 35 24
نخل 31 20
نويبع 33 28
طابا 31 23
كاترين 28 19
الطور 31 25
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 25
بنى سويف 33 25
المنيا 33 22
أسيوط 34 24
سوهاج 35 26
قنا 36 26
الأقصر 36 26
أسوان 37 27
ادفو 37 27
أبوسمبل 37 27
الوادى الجديد 36 26
الشلاتين 37 28
ابو رماد 36 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27
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