إيبارشية أسوان تطالب بالصوم والصلاة من أجل مطرانها الأنبا هدرا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: شعب المسيح بإيبارشية أسوان، سلام ونعمة من ربنا يسوع المسيح، لنتفق معا ونبدأ صوم لمدة 3 أيام (اليوم الجمعة، والسبت، والأحد) ونرفع الصلوات، والقداسات من أجل شفاء أبينا المطران المكرم الأنبا هدرا، لأنه فى حالة صحية تحتاج للصوم والصلاة من أجله.

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