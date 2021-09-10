جامعة عين شمس تنفى علاقتها بمحاولة إجبار ممرض السجود لكلب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة أن الواقعة حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة، وقد تم تحويل الطبيب المعنى لتحقيق عاجل.
وأكدت جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، مشددة على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهنى وفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.
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