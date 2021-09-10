أول تحرك برلمانى بعد واقعة محاولة إجبار ممرض على السجود لكلب

جدة - نرمين السيد - وقال النائب فى تصريحات صحفية له اليوم: عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصر بهذا الشكل، مشددا على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل ما ساعده.

ودعا زين الدين، نقابة الأطباء باتخاذ ما يلزم تجاه أحد أعضائها، وإعلان قرارها أمام الرأى العام، لاسيما وأن هذه الواقعة أثارت غضب واشمئزاز كل المصريين.

جدير بالذكر أن الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أعلنت إرسال الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتعذيب طبيب لممرض مسن وإجباره على السجود لكلب إلى وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا الطبيب غير المسؤول.

وأكدت نقيب التمريض، التصعيد لرئاسة الجمهورية حال عدم اتخاد اللازم ضد الطبيب.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل ضجت بتداول فيديو منذ أمس، وفيه يظهر طبيب وهو يجبر ممرضًا مسنًا فى أحد مستشفيات جامعة عين شمس على السجود لكلبه، على مرأى من اثنين آخرين، يرتديان زى أمن إدارى، ويمسك كل منهما حبلا يقفز الممرض فوقه، فيما بدا الطبيب وكأنه يعاتب الممرض لأنه أهان كلبه، وبعدها يطلب منه السجود له.

ورفض الممرض الإذعان لما طلبه منه الطبيب، وفضل أن يعذب بالكهرباء لأنها أهون عليه من السجود لغير الله، إلا أن الطبيب استمر فى إجباره على تنفيذ رغبته.