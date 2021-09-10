عاجل.. أول إجراء من التعليم العالى بشأن إجبار ممرض على السجود لـ كلب

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفورى.





كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق فى هذه الواقعة التى تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس. جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتى يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. كما وجه وزير التعليم العالى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطنى وإنسانى راقٍ فى دعم المنظومة الصحية.

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