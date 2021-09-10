فيديوجراف- حياة كريمة فى أسوان.. 13 كوبرى ومشروعات مياه وصرف

جدة - نرمين السيد - وتبذل الدولة كل جهودها لتنفيذ وإنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة بشكل يليق بسمعة مصر ومكانتها، وتقديرا لقيمة المواطن المصرى الذى يستحق أن يعيش حياة كريمة على أرض وطنه. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض محافظة أسوان. وتشمل مشروعات مبادرة حياة كريمة فى أسوان مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، وبناء مستشفى وإنشاء كبارى على الترع، وغيرها من المشروعات المهمة للمواطنين بمختلف أعمارهم.

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