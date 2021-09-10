عاجل.. السكة الحديد: 3 إصابات فى خروج بوجى قطار بالزقازيق عن القضبان

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، فى بيان صادر عنها اليوم، خروج البوجى الخاص بإحدى عربات قطار 570/3262 "بورسعيد - الإسكندرية" عن القضبان بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق فى تمام الساعة 10.35 صباحا، مما أدى إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادى والطوالى.





وأوضح البيان الصحفى، أنه نتج عن الحادث 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق وتم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعى. وأشار البيان، إلى أن القطار يضم 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوى.

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