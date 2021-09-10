إنفوجراف.. قرارات واجتماعات رئيس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، الذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلاً عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، وذلك بهدف تعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية على تنظيم المنتجات الطبية، من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة عبر القارة الأفريقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بالضوابط والقواعد السابق العمل بها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1793 لسنة 2020 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من بداية العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2022.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على منح مهلة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر وعددها 6 فنادق لتأجيل الرفع على الجفاف، لمدة 6 أشهر تنتهى فى 30 أبريل 2022، نظراً لتداعيات أزمة فيروس "كورونا" وتأثيرها على قطاع السياحة.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وذلك بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية مثل آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وعيد الفلاح.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والوفد الممثل للبرنامج المقيم فى مصر، حيث أشار إلى أن "حياة كريمة" مشروع ضخم يترجم فعلياً كل ما نصت عليه الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة 2030، وأكد حرص مصر على استضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ المزمع عقده عام 2022، وذلك بحضور وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، ورئيس المجلس القومى للمرأة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح رئيس الهيئة حول خطوات تنفيذ المشروع، كما تفقد مبنى البرلمان بالعاصمة الجديدة، وتابع تقدم الأعمال فى ساحة الشعب وأعمال التشجير وتنفيذ سارى العلم، وتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولى الوزارة والهيئة، ومسئولى الشركة الصينية المسؤولة عن إنشاء الأبراج فى منطقة الأعمال المركزية.

كما شملت الأنشطة أيضاً، اختتام جولة العاصمة الإدارية الجديدة التى استغرقت نحو 8 ساعات، بتفقد سير العمل فى عدد من المشروعات السكنية، منها حى جاردن سيتى، ومشروع النهر الأخضر.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة خلال الاحتفالية التى نظمها صندوق تحيا مصر باسم "أبواب الخير"، بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث قال إن الاحتفالية تشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية تصل محتوياتها إلى نحو 5 ملايين مواطن مستحق بتكلفة نحو 650 مليون جنيه.

كما تلقى تقريراً من رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، تابع خلاله جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس خلال شهر أغسطس 2021، حيث تمت الاستجابة لـ 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى، حيث إن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضى.

هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية افتتاح النسخة الأولى من "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt ICF"، الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، بمشاركة "البنك الأفريقى للتنمية"، و"مجموعة البنك الدولى"، و"البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية" و"منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية"، و"مؤسسة يورومنى".

وشهد رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الدواء المصرية، لدعم مشروعات الميكنة والتحول الرقمى فى هيئة الدواء، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، وشهد سيادته أيضاً مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن ربط الجهاز بالمحول الرقمى الحكومى، وذلك بحضور وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة ملفات عمل الوزارة مثل إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" تحت مظلة "حياة كريمة"، والتكليف الرئاسى " تكافؤ الفرص التعليمية" لدعم الطلاب غير القادرين، كما التقى سيادته مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تعمل عليها الوزارة، وكذا مستجدات التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية بالوزارة مثل مراكز التطعيم بالجامعات، ومنظومة الجامعات الأهلية الدولية، ومشروع إنشاء المدينة الفضائية المصرية.

كما شملت اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء لقاءً مع نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD" ووفد المنظمة المرافق له، حيث قال إن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة فى إطار صياغة برنامج يربط بين مصر والمنظمة من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية، وذلك بحضور وزيرات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، ونائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.