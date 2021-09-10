الكاتب حسن إسميك: لا سبيل لاستمرار الحياة سوى بقبول الآخر

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الأردنى حسن إسميك، رئيس معهد السلام للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تأسيس المركز البحثى فى أبوظبى والأردن، ليركز اهتمامه على كل ما يقوى علاقة الإنسان بالآخر، ودعم كل ما يعلى مبادئ الحوار والمساواة والحب بين الجميع.





وأكد إسميك، فى بيان اليوم، أنه مؤمن بأن الحوار الفعال بين أدياننا التى شكلت وجه المنطقة ومنحتها ميزتها الحضارية والثقافية، كفيل بالحدّ من الصراعات والحروب التى شرّدت الملايين من أبناء جلدتنا وعقائدنا، والأهم أنه سيكفل أيضاً إقصاء الصراعات السياسية عن التحكم بمصيرنا وشكل حياتنا، ويمهّد طريق الانتقال إلى بناء الإنسان وتشكيل ثقافته على أساس احترام الآخر المختلف الذى تجمعنا به أرض واحدة ومستقبل واحد وإله واحد، فإما نصنع جنتنا معا أو نسير إلى الهلاك معا، فلا سبيل لاستمرار الحياة سوى بقبول الآخر.

تابع: تشكو ثقافتنا المعاصرة اليوم، محلياً وعالمياً، من ويلات الحرب والتمييز والإقصاء على كل المستويات الدينية والسياسية والاجتماعية، حتى لم يعد للحوار الذى نحن بأمسّ الحاجة إليه، مكان فى جدول صراعاتنا غير المنتهية، والتى أوشكت أن تأكل اليابس بعدما أكلت الأخضر فينا، ما دعانى اليوم إلى تذكر هذه المدرسة هو فكرة جمع المسلم واليهودى (على سبيل المثال لا الحصر) ضمن إطار علمى وإنسانى واحد فى مكان عرف الكثير من الحروب عبر التاريخ، وهذا ما جدّد رغبتى فى الحديث عن العلاقة بين الأديان، والإبراهيمية منها على وجه التحديد، لكونها نزلت ونمت فى أرضنا. لكننا وعلى الأرض ذاتها، أرقنا الدماء باسم هذه الأديان رغم أن مصدرها واحد.

وأضاف: ولا أنسى وثيقة الأخوة الإنسانية التى تُعدّ بحق أحد أهم الجهود العظيمة وغير المسبوقة فى إطار حوار الأديان، تلك الوثيقة التى كُتبت ووُقعت عام 2019 بيدى أهم شخصيتين دينيتين على مستوى العالم، بابا الفاتيكان فرانسيس وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وذلك فى احتفالية عالمية كبرى استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الحكومة الاتحادية وعلى أرض أبو ظبى، ومع أن توقيع الوثيقة حظى باهتمام إعلامى وسياسى وثقافى كبير فى وقته، إلا أنه ـ وكما كل هذه المبادرات ـ سرعان ما تغيب عنه المتابعة الإعلامية أو السياسية المطلوبة، كما أن متابعة المفكرين ومراكز الأبحاث لهذه الوثيقة ما زالت دون المستوى المطلوب.

واختتم: أود أن أذكّر بكتاب قرأته لأحد كبار مستشارى إمام الأزهر القاضى محمد عبد السلام الذى دوّن هذه الوثيقة فى كتابه "الإمام والبابا والطريق الصعب - شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية"، وبعد اطلاعى على الكتاب تعرفت إلى المراحل الدقيقة والصعبة لإعداد نص هذه الوثيقة التى تعتبر الأهم عبر تاريخ الديانتين، ولقد ساهم كتابه فى تعريف المتابعين من كل ديانات العالم بالدور الإنسانى العظيم الذى بذله البابا وإمام الأزهر، لتكون وثيقة الأخوة الإنسانية بياناً عالمياً لتأكيد مواجهة التطرف الفكرى وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الأديان والعقائد جميعها من دون استثناء، وفى الحقيقة، بعدما قرأت هذا الكتاب القيّم، أنصح بالاطلاع عليه وفهم مضمونه، لقد أدركت الكثير من التفاصيل وجالت فى خاطرى الكثير من الأفكار التى ما كان إدراكها ممكناً لو اكتفيت بمشاهدة الخبر سريعاً على وسائل الإعلام.