جدة - نرمين السيد - وأوضح قطاع المعاهد، فى بيان اليوم الجمعة، أنه يجب حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة الإعدادية العامة، وألا يقل مجموعه فى مادة اللغة العربية عن 70%، مع حصوله على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021، مع اجتيازه لاختبار البرنامج التأهيلى المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسى 2021 / 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطاع المعاهد الأزهرية يعلن شروط قبول طلاب الإعدادية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.