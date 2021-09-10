بـ«فستان مكشوف»..إطلالة جريئة لمنة فضالي في أحدث ظهورها

/649521/بـفستان-مكشوفإطلالة-جريئة-لمنة-فضالي-في-أحدث-ظهورها

طلت الفنانة منة فضالي كعادتها في إطلالة جريئة للغاية دون الإلتفات لتعليقات الجمهور لطالما اعتبرتها فضالي مهمة لكن ليست في أمورها الشخصية.

دوت الخليج

أحدث إطلالت منة فضالي

شاركت منة فضالي فيديو مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت به في احدث إطلالتها التي تشوق لها الجمهور منذ فترة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وارتدت بها فستان عاري باللون الذهبي وبشعر قصير سبغته باللون الأصفر ليشبه الشمس.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها الذين أشادو بجمالها الخلاب والمكياج الهادئ الذي تألقت به منة فضالي.

منة فضالي تكشف حقيقة خضوعها لعميلة تجميل

وأثارت الفنانة منة فضالي الجدل مؤخرا بعدما أعلنت عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مما رجح البعض بأنها عملية تجميل لتظهر فضالي مرة أخرى موضحة الحقيقة ومشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.

قصة فيلم «روحي لك»

وتدور أحداث فيلم «روحي لك» حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها في المستشفى، اختارت أن تقضي معظم وقتها وحيدة في منزلها رغم حث اختها المستمر كي تتزوج، وتتغير الأمور رأسا على عقب نتيجة حادث سيارة وتكون مجبرة على الإقامة مع شاب محبط تحدث بينهم مجموعة من المواقف الكوميدية إلى أن تتطور الأحداث وتقع في حبه.