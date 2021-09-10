الأزهر يعلن لأول مرة  قبول الحاصلين على الإعدادية العامة للدراسة بالمعاهد..شروط وتفاصيل

/649522/الأزهر-يعلن-لأول-مرة -قبول-الحاصلين-على-الإعدادية-العامة-للدراسة-بالمعاهدشروط-وتفاصيل

أصدر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، قرارا بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة "مدارس التربية والتعليم"، للدراسة بقطاع المعاهد، للمرة الأولى.

دوت الخليج

وأكد الأزهر الشريف، أن التلميذ الحاصل على الإعدادية العامة، حال قبوله بقطاع المعاهد، يلتحق بالشهادة الإعدادية لمدة عام، لاجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من في هذا الشأن.

وأكد الأزهر الشريف، أنه بعد نجاح الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية في البرنامج المعتمد، يعامل معاملة الحاصل على الإعدادية الأزهرية، ويلتحق بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2022\2023.

قبول الحاصلين على الإعدادية العامة للدراسة بالمعاهد

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والراغبين في الالتحاق بالأزهر الشريف، وذلك وَفق القواعد التالية:

ـ حصول التلميذ على نسبة 70% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة.

ـ ألا يقل مجموع التلميذ في مادة اللغة العربية عن 70%. ـ حصول التلميذ على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 م.

ـ اجتياز التلاميذ اختبار البرنامج التأهيلي المعتمد من الأزهر الشريف على أن يعقد لهم مع امتحان الشهادة الإعدادية بفصليها للعام الدراسي 2021 / 2022 م.