نبيلة عبيد تهنأ جورج قرداحي بعد تعينه وزيرا للإعلام في لبنان

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دوت الخليج

نبيلة عبيد تهنأ جورج قرداحي

نشرت عبيد صورة للفنان جورج قرداحي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليه قائلة: “مبروك للصديق العزيز الأعلامي جورج قرداحي تعيينه وزيرا للأعلام في حكومة لبنان الجديده برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ....ابارك للاشقاء في لبنان ولادة الحكومه الجديده نحو الأستقرار”.

وتابعت عبيد: “مبروك معالي الوزير جورج قرداحي”.

تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام

الجدير بالذكر أنه وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وتولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها صباح اليوم، وكلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.

معلومات حول جورج قرداحي

جورج قرداحي إعلامي لبناني شهير من مواليد مايو 1950، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، بدأ عمله في تليفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، بعدها إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.

اشتهر قرداحي في الوطن العربي من خلال برنامج "من سيربح المليون" الذي قدم على مدار سنوات عديدة.وكان آخر البرامج التي قدمها في مصر برنامج المسابقات "حافظ ولا فاهم"، كما حصل قرداحي على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.