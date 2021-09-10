/649524/نقابة-المهن-الموسيقية-تكشف-حقيقة-تراجعها-عن-قرار-منع-الغناء-بالفلاشة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان صارم توضح فيه حقيقة تراجعها عن القرار التي أصدرته مؤخرا بشأن منع استخدام الفلاشة أثناء الحفلات التي يحييها المطربين، والذي أتى بعد مشاجرة حسن شاكوش مع زميله مطرب المهرجانات رضا البحرواي.

دوت الخليج

حقيقة تراجع النقابة عن قرار الفلاشة

وجاء بيان نقابة الموسيقين على النحو الأتي: “ تهيب نقابة المهن الموسيقية بجميع الموسيقيين والمطربين أعضاء الجمعية العمومية بعدم تداول الأخبار غير الصحيحة بقصد أو بدون قصد مما يثير عدم الوضوح لدي البعض وتعارض المعلومات مع الواقع”.

وأكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أن النقابة حازمة في قرارتها التي اتخذت للإصلاح، وما ستتخذه من إجراءات في هذا المجال، مشددا على تطبيق قرار منع الغناء بـ الفلاشة ابتداء من يوم الخميس 16 سبتمبر 2021.

بيان النقابة لمنع الغناء بالفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"بناءا على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.

نقابة الموسيقين تمنع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

وكانت قد قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات السبت 28 أغسطس، عندما تواجد شاكوش وفرقة البحراوي في نفس الوقت على المسرح، وطلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح؛ لبدء حفلته الغنائية، وبالفعل بدأ شاكوش فقرته، إلا أن الفرقة عادت مرة أخرى قبل انتهائه من الغناء، ما أثار غضبه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، فتدخل مطرب المهرجانات حمو بيكا لحل الأزمة.