/649525/محمد-هنيدي-عن-الراحل-محمود-العربي-لازالت-سيرته-الطيبة-في-كل-مكان

رحل عن عالمنا أمس الحاج محمود العربي صاحب مجموعة شركات العربي، نبأ فزع له كلا من كبار وعامة الشعب اذ أنه كان يحرص دائما على دعم الكثير، فضلا عن أعماله الإنسانية الذي تحدث بها الجميع بعد معرفتهم رحيله.

دوت الخليج

محمد هنيدي يشيد بالراحل محمود العربي

وتزمنا مع تشييع جثمانه الذي شهد حضور ملايين من أبناء محافظة المنوفية وعدد من البلاد المجاورة، حرص الفنان محمد هنيدي عن الحديث عنه مشيدا بسيرته الطيبة التي ملأت السوشيال ميديا منذ نبأ وفاته اذ نشر صورته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق عليها قائلا: “من امبارح مع خبر رحيل الحاج محمود العربي وهتلاقي عشرات القصص عن الحاج محمود .. بتحكي عن كرمه واخلاقه وطيبته وجدعنته وتدينه .. وحتى وهو عايش كان سيرته الطيبه في كل مكان .. العمر ممكن ينتهي .. بس السيرة بتكمل .. ولما تكون سيرتك حلوة وتطلع الناس وتخلي ملايين يدعولك عمرهم ماشوفك ولا قابلوك .. يخيلك عارف ان طريق الخير بالدنيا كلها”.

وتابع هنيدي: “ربنا يرحمه يارب العمر بينتهي بس السيرة بتكمل”.

محمد هنيدي يتألق بفيلم الإنس والنمس

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان محمد هنيدي فيلمه الجديد «الإنس والنمس» التي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وكان جني محمد هنيدي بفيلمه الجديد «الإنس والنمس» في ثاني أسابيع عرضه 13,647,192 جنيها، لتبلغ إجمال الإيرادات منذ انطلاق عرضه إلى 30,321,235 جنيها، وكان قد حقق الفيلم في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهي الأعلى في شباك التذاكر مقارنة بالأفلام المنافسة الأخرى.