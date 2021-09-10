/649526/علاء-عابد-فخورين-بما-وصلنا-إليه-من-تمكين-للشباب-والمرأءة-في-عهد-الرئيس-السيسي

التقي النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، و السكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي على هامش مشاركته ، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

حيث إلتقي الناءب النائب علاء عابد، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي ، ورئيس البرلمان الاماراتي صقر غباش ، كما إلتقي برئيسه البرلمان البحريني فوزية عبد الله يوسف زينل ، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني ، ومارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي .

وأكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، خلال لقاءته علي ضروره التواصل البرلماني خاصه في القضايا الهامه مثل مكافحه الارهاب وتسليم الارهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأه ، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأءة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أنهم كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة فى كافة القطاعات التى أسند لهم العمل فيها مما إنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامه والسياسية فى جمهورية مصر العربية .

وطالب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحليه الأوربيه والعربيه لتفععيل قضية الوعي لدي المواطنين ، موضحا أن الوعي الصحيح بدايه القضاء علي الارهاب وأيضا قبول الاخر ونبذ العنف ، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصاديه كانت اولويات القياده السياسه في مصر مشيرا إلى أن التجربه المصريه جديره بالدراسه والرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لبناء الجمهوريه الجديده .

جاء ذلك على هامش مشاركة النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا. وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه القمة تعزيزا لشراكته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.