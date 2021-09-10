عاجل.. السيسى يشيد بالكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبارى الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبى بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبرى سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائرى، والذى سيكون بمثابة شريان مرورى جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة، بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنيين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور القاهرة / السويس.





كما تفقد أعمال تطوير طريق الاتوستراد بدايهً من أسفل كوبرى مطار القاهرة، حتى كوبرى المشير أبو غزالة، للربط مع التجمعات المتواجدة فى المسافة بين كوبرى المطار وحتى كوبرى الصاعقة، بواقع 7 حارات مرورية لكل اتجاه. وتابع الرئيس مع المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشددا بالكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبارى الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمنى المستقبلى أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى، موجها فى هذا الإطار بالالتزام بالمبادىء الأساسية المطبقة فى كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

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