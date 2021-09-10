صور.. محافظ المنوفية: محمود العربى صاحب تجربة قياسية فى العمل والاجتهاد

جدة - نرمين السيد - شهد إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ظهر اليوم جنازة الحاج محمود العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى ورائد الصناعة الوطنية، والذى وافته المنية أمس الخميس عن عمر ناهز 89 عاما.





جاء ذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين وعلماء الأزهر والأوقاف ونواب مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وجمع غفير من أهالى القرية والقرى المجاورة.



وأدى محافظ المنوفية صلاة الجنازة بمسجد العربى بقرية أبو رقبة بمركز أشمون وذلك عقب أداء صلاة الجمعة، إذ ألقى الخطبة الدكتور أحمد عمر هاشم والذى تناول فى خطبته قصة كفاح الحاج محمود العربى وسيرته الذاتية ومسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التى شملت ربوع مصر، مشيرا أن قضائه لحوائج الناس وأعماله الخيرية المختلفة المتنوعة ستشفع له يوم القيامة، ومؤكدا أن مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء.



وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الفقيد الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر السلوان، مؤكدا أن العربى صاحب تجربة قياسية فى العمل والاجتهاد القائم على أسس التطور والتكنولوجيا الحديثة والذى استطاع أن يؤسس قلعة صناعية مصرية بمواصفات عالمية.



كما أشار المحافظ أن الراحل الكريم كان رائدا من رواد الصناعة المصرية ونموذجا مشرفا للعطاء وحب الناس ومحبا لوطنه، قضى عمره فى خدمة الصناعة والوطن فكان دائم المشاركة فى دعم الجهود المجتمعية وإقامة الصروح الصناعية برأس مال وطنى يشار لها بالبنيان فى مصر والعالم بأسره، مؤكدا على أنه رحل جسدا وستبقى سيرته العطرة وريادته فى مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدى به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية خالدة فى الوجدان.



وولد الحاج محمود العربى عام 1932 بقرية أبو رقبة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدأ حياته فى أسرة بسيطة واستطاع عبر سنوات من الكفاح والمثابرة والعرق أن يؤسس قلعة صناعية ضخمة وأن يترك بصمة ويصنع اسما كبيرا فى عالم الاقتصاد، إذ أسس مجموعة شركات العربى لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأجهزة الكهربائية فى مصر، وساهم فى توفير الكثير من فرص العمل لآلاف الشباب والخريجين، فضلا عن المساهمة فى العديد من الأعمال الخيرية الكبرى فى كل أنحاء الجمهورية.