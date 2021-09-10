الأنبا مقار يشهد احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاحتفالية الفنية التى أقامتها المحافظة بالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، ذكرى وقفة الزعيم أحمد عربى، ابن قرية هرية رزنه، أمام خديوى البلاد، عارضا مطالب الأمة، ومطالبا بالحرية والكرامة، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.





بدأت الاحتفالية بكلمة لمحافظ الشرقية، هنأ فيها أبناء المحافظة بالعيد القومى، مشيراً إلى أن احتفال اليوم يأتى تزامنا مع إعلان الجمهورية الجديدة، حيث تشهد المحافظة افتتاح 109 مشروعات، بتكلفة 2 مليار جنيه، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، والتى تشهد قفزات غير مسبوقة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والإسكان والرى والكهرباء والاتصالات والتعليم والشباب والرياضة، وغيرها من الخدمات الحياتية المتعلقة بالمواطنين.

وأنشدت الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، واستكملت فقرات الحفل الفنى الموهبة آيه عبد الله، بباقة من أجمل أغانيها، كما قدم الفنان خالد بيومى، نقيب فرع المهن الموسيقية بالشرقية، باقة متنوعة من الأغانى التى نالت إعجاب الحضور، وكذلك الفنانة نادية مصطفى، واختتم الفنان حلمى عبد الباقى، الفقرات الفنية المقدمة بباقة من أجمل أغانيه.

وعلى هامش الاحتفالية أهدت الدكتورة سحر لطفى، رئيسة مركز ومدينة ههيا والعاملين برئاسة المركز، محافظ الشرقية "تورته" على شكل علم المحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى، وتقديرا لمجهوداته البناءة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع المحافظة.

حضر الاحتفالية الأنبا مقار، أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والقس وائل نشأت، راعى الطائفة الإنجيلية، وأمل عبد الله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، وممثلين عن إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، ونائبا عن الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، وعدد من أبناء المحافظة.