صور- دموع وأحزان.. أهالى المنوفية يودعون محمود العربى

جدة - نرمين السيد - شارك فى الجنازة إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين وعلماء الأزهر والأوقاف ونواب مجلسى النواب والشيوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة وجمع غفير من أهالى القرية والقرى المجاورة.
وألقى خطبة الجمعة، الدكتور أحمد عمر هاشم والذى تناول فى خطبته قصة كفاح الحاج محمود العربى وسيرته الذاتية ومسيرة نجاحه عن أعماله الخيرية والإنسانية التى شملت ربوع مصر، مشيرا إلى أن قضائه لحوائج الناس وأعماله الخيرية المختلفة المتنوعة ستشفع له يوم القيامة، ومؤكدا أن مسيرته محفوفة بالوطنية والنجاح والعطاء.
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